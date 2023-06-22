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Takla atan araçta anne öldü, baba ile kızı yaralandı

22.06.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere çarparak takla attığı kazada anne öldü, sürücü koca ile kızı yaralandı.

Takla atan araçta anne öldü, baba ile kızı yaralandı

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Tavas ilçesine bağlı Samanlık Mahallesi Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli’den Muğla istikametine seyir halinde olan Harun Afacan idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjdeki demir bariyerleri yıkarak takla atan araç, metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölge sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Harun Afacan ile araçta bulunan kızı Suzan Merve Afacan yaralanırken, eşi Köfer Afacan ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi süren yaralılardan Suzan Merve Afacan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Köfer Afacan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Acı haberi alan kazazedelerin yakınları, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre trafiğin kontrollü olarak sağlandığı Denizli-Muğla kara yolu, hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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