YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Takla atan araçtaki sürücüyü emniyet kemeri kurtardı

Takla atan araçtaki sürücüyü emniyet kemeri kurtardı

14.11.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ters dönen araç sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Derviş Sarabil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Ç. idaresindeki 52 RB 897 plakalı cip ile Taner T. yönetimindeki 57 ABD 813 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce refüje çarptı, ardından da takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Taner T.’yi ölümden emniyet kemeri kurtardı.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören Ekrem Özel, “Kaldırım kenarında duruyordum, yukarıdan siyah cip geliyordu. Aşağıdan gelerek dönmekte olan kırmızı araç, tam döndüğü sırada yukarıdan gelen araçla kafa kafaya gelip takla attı. Diğer araçta ters yöne geçti ama gördüğüm kadarıyla siyah cip biraz hızlı geliyordu. Biz ters dönen araca yardımcı olduk. Emniyet kemeri takılıydı olay yerinde. Kemer takılıydı, diğer tarafa da bir şey olmadı” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop’ta otomobilin su kanalına devrildiği kazada bir kişi öldüSinop’ta otomobilin su kanalına devrildiği kazada bir kişi öldü
Alanya'da bir kişi kaldığı odada ölü bulunduAlanya'da bir kişi kaldığı odada ölü bulundu
Bahçelievler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte dağıtıldıBahçelievler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte dağıtıldı
Anahtar Kelimeler:
kaza

Sinop Namaz Vakitleri 15 Kasım Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:22
Öğle
12:29
İkindi
15:02
Akşam
17:26
Yatsı
18:50

Sinop Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Salı

Buket Eczanesi
Merkez
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Esra Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Ünlü Eczanesi
Gerze
Şifa Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.