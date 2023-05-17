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Takla atan araçtan hafif yaralı kurtuldular

17.05.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde çevre yolunda Adana istikametinde süratli ilerleyen ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 01 RT 2881 plakalı otomobil önce çöp konteynerine çarptı, ardından takla atarak durabildi.

Araçta bulunan sürücü ve yanındaki bir kişi ise kazayı hafif yaralı atlattı.

Edinilen bilgiye göre Kozan’da çevre yolunda saat 23.45’te meydana gelen trafik kazasında 01 RT 2881 plakalı otomobilin sürücüsü Mücahit Sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce çöp konteynerine çarptı, ardından takla atarak durabildi. Araçta yolcu konumunda bulunan Yusuf Akıllıoğlu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Mahalle sakinleri kaza sesi ile birlikte sokağa çıktıklarını ifade ederek aracın çok süratli olduğunu iddia etti.

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