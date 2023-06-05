YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Takla atan cipteki 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Takla atan cipteki 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti

05.06.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan cipte yolcu olarak bulunan 55 yaşındaki Eray Şahin hayatını kaybetti.

Takla atan cipteki 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Eskişehir-Bursa kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir yönünde seyir halinde olan Mehmed Emre Ç. İdaresindeki 34 CIL 22 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yol kenarında ters şekilde kalan cipin sürücüsü Mehmed Emre Ç. hafif şekilde yaralanırken, yolcu olarak araçta bulunan Eray Şahin (55) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışarak hayatını kaybeden Eray Şahin’in cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir’de silahlı saldırıya uğrayan akademisyen yaralandıEskişehir’de silahlı saldırıya uğrayan akademisyen yaralandı
Cesedi Konya’da yakılmış halde bulunan Turgay Gök, Ankara’da toprağa verildiCesedi Konya’da yakılmış halde bulunan Turgay Gök, Ankara’da toprağa verildi
Aksaray'da tırın çarptığı iki araçtaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandıAksaray'da tırın çarptığı iki araçtaki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:24
Öğle
13:01
İkindi
16:58
Akşam
20:29
Yatsı
22:13

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Pazartesi

Alpu eczanesi
Alpu
Neşet eczanesi
Tepebasi
Kurşunlu eczanesi
Odunpazari
Yeni eczanesi
Odunpazari
Serap eczanesi
Odunpazari
Ceren eczanesi
Odunpazari
Yiğit eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.