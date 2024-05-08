YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Takla atan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı

Takla atan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı

İHA İHA
08.05.2024 11:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da kontrolden çıkarak takla atan otomobil şarampole devrilerek alev topuna döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Çarıklı köyü mevkisinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Bir süre sürüklenen otomobil şarampole devrilerek alev almaya başladı. Kazada yaralanan iki kişi, vatandaşlar tarafından kurtarılarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Otomobil, itfaiye erleri tarafından söndürüldü.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 zanlı tutuklandıElazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 zanlı tutuklandı
Yüksekova’da ekim mesaisi başladıYüksekova’da ekim mesaisi başladı
Nazilli NARKO uyuşturucuya geçit vermiyorNazilli NARKO uyuşturucuya geçit vermiyor
Anahtar Kelimeler:
Batman

Batman Namaz Vakitleri 9 Mayıs Perşembe

İmsak
03:29
Sabah
05:04
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:20
Yatsı
20:49
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.