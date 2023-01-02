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Takla atan otomobildeki 3 kişi kayıplara karıştı

02.01.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kaldırıma çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Kaza sonrasında araçta bulunan 3 kişi kayıplara karıştı.

Takla atan otomobildeki 3 kişi kayıplara karıştı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Orhangazi’de anayol İznik Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 16 AKM 105 plakalı bir otomobil Bursa istikametinden Yalova istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kaldırıma çarpan otomobil takla atarak ters döndü.

İddiaya göre, kaza sonrasında otomobil içinden kendi imkanları ile çıkan 3 kişi aracı olay yerinde bırakarak kaza yerini terk etti. Kaza yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerine göre araç sahibi ve araçtan inen kişileri aramaya başladı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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