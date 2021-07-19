YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Takla atan taksinin şoförünü polis ve sağlık ekipleri kurtardı

Takla atan taksinin şoförünü polis ve sağlık ekipleri kurtardı

19.07.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takla atan taksinin şoförünü polis ve sağlık ekipleri kurtardı

Takla atan taksinin şoförünü polis ve sağlık ekipleri kurtardı

Ankara'da takla atarak devrilen taksinin şoförü, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan İlçesi Çatalça caddesinde seyir halindeki 06 T 4030 plakalı ticari taksi, Ayaş caddesine dönüşü sırasında takla atarak devrildi.

Yaralanan taksi şoförü Recep T. olay yerine gelen polis, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık görevlilerince araçtan yaralı halde çıkarıldı.

Yaralı şoför, kaldırıldığı Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, takla atan araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettilerBüyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleriKahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Ankara Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:29
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:21
Yatsı
22:01

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazartesi

Ayşen Eczanesi
Cankaya
Bülten Eczanesi
Cankaya
Çağlayan Eczanesi
Cankaya
Dikmen Ömür Eczanesi
Cankaya
Gençtoy Eczanesi
Cankaya
Haşmet Eczanesi
Cankaya
Oran Gülay Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.