Takla atarak şarampole giren otomobilde 2 kişi yaralandı

Kaza, merkeze bağlı Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., idaresindeki 03 RG 778 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte aynı isimdeki A.K., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

