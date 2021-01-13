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Taksi şoförünün üzerinden uyuşturucu çıktı

13.01.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Taksi şoförünün üzerinden uyuşturucu çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan ticari taksinin şoförünün üzerinden uyuşturucu çıktı.Olay, Adnan Menderes Bulvarı Kıbrıs Cadde Kavşağı’nda meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan ticari taksinin şoförünün üzerinden uyuşturucu çıktı.
Olay, Adnan Menderes Bulvarı Kıbrıs Cadde Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri ticari taksiye ’dur’ ihtarında bulundu. Taksi şoförü A.G. polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan ticari taksinin şoförünün üzerinde ve otomobilinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda sürücü A.G.’nin üzerinden 88 gram metamfetamin ve bir adet kesici alet ele geçirildi. Taksi sürücüsü A.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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