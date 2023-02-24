Taksici gibi davranarak turistleri "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırdıkları iddia edilen 15 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta taksi şoförü gibi davranan bazı kişilerin, kente gelen yabancı turistlerin paralarının geçerliliğini kontrol etme bahanesiyle tırnakçılık yöntemiyle örgütlü şekilde hırsızlık eylemleri gerçekleştirdikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarını işlediği tespit edilen 18 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada soruşturma kapsamında daha önce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.

