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Taksiciler Şehitler İçin Şehir Turu Attı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.03.2020 19:04 | Son Güncelleme

Kayseri’de taksiciler İdlib’de hain saldırıda şehit olan askerleri anmak ve askerlere destek olmak için şehir turu attı.Hürriyet Mahallesi’nde toplanan taksiciler araçlarını Türk bayrakları ile donattı.

Kayseri’de taksiciler İdlib’de hain saldırıda şehit olan askerleri anmak ve askerlere destek olmak için şehir turu attı.
Hürriyet Mahallesi’nde toplanan taksiciler araçlarını Türk bayrakları ile donattı. Taksiciler adına konuşan Taner Akça, "Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı olan askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Bizler burada askerlerimiz için toplandık. Amacımız onlara desteğimizi göstermek. Biz desteğimizi göstermezsek dünya her zaman sessiz kaldığımızı zanneder. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk’ü Kürdü, Lazı, Çerkezi ayrım yapmadan tek bir millet halinde toplandık ve askerimize destek vereceğiz" dedi.
Akça, "160 taksici esnafımızı aradık. Gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gelmeyen arkadaşlarımız da memleketi ne kadar sevdiklerini göstermiş oldu. Kayseri’deki taksici esnafına bu yakışmaz" diye konuştu.

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