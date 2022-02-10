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Taksim Sanat, "Farazi" sergisiyle sezonu açtı

10.02.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Sanat, "Farazi" sergisiyle sezonu açtı

İSTANBUL (AA) - Resim, heykel, seramik, dokuma, video art, dijital art, ses ve eser enstalasyonlarının yer aldığı "Farazi" sergisi, Taksim Sanat'ta sanatseverlerle buluştu.

Yeni sezondaki ilk sergisiyle Taksim Sanat ayrıca müzik dinletisi ve sanatçı performanslarıyla da misafirlerini ağırlamaya başladı.

Serginin küratörü sanat yöneticisi Meriç Aktaş Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide eserleri bulunan sanatçıların eserlerini farklı disiplinlerde ve farklı sanatsal ifadelerle icra ettiklerini söyledi.

Ateş, serginin Taksim Metrosu içindeki Taksim Sanat Galerisi'nde bir ay devam edeceğini belirterek, "Serginin ana temasında esasında son yıllarda yaşadığımız 'miş gibi' yaşantımızı anlatıyoruz. Yaşayacakmış, ölecekmiş, resim yapacakmış, sergileyecekmiş gibi birçok mişli geçmişli yaşantımız var." dedi.

Sergiye katılan sanatçıların eserlerine ilişkin bilgiler veren Ateş, "Buradaki sanatçı arkadaşlarım hepsi kendi sanat eserlerinde bu varsayımsal ve farazileşmiş ifadeleri dile getirdi." diye konuştu.

Bahar Oskay Artam, Bengisu Bayrak, Beyza Boynudelik, Fırat Engin, Fırat Neziroğlu, Kerem Topuz, Maartiz, Melike Kılıç, Merve Dündar, Onur Fendoğlu, Pemra Aksoy, Saliha Yılmaz, Sevim Özyurt, Şevval Konyalı, Tolga Turan, Tuğçe Aytürk ve Yeşim Us'un eserlerinin yer aldığı sergi 10 Mart'a kadar görülebilecek.

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