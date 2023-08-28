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Taksim’de düğün fotoğrafı çektiren yabancı çiftler ilgi odağı oldu

28.08.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Meydanı’na düğün fotoğrafı çektirmek için gelen yabancı çiftler, meydanda bulunan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İranlı ve Afrikalı iki çift, düğün fotoğrafı çekimi için İstanbul Taksim Meydanı’na geldi. Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanı ile çevresinde çektiren çiftler, İstiklal Caddesi üzerinde ve nostaljik tramvay önünde poz verdi. Yabancı gelin ve damadı gören vatandaşların cep telefonlarıyla genç çiftlerin fotoğraflarını çekmesi ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Yabancı gelin ve damadın düğün fotoğrafları çektirmesine şahit olan Halil Terazi, "Beyoğlu turistik bölge olarak İstanbul’daki en iyi yerlerden birisi. Nostaljik tramvayı olsun, caddesi olsun yoğun bir ilgi görüyor. Düğün sezonları açıldığı zaman sürekli gördüğümüz kareler bunlar. Bu anlarını ölümsüzleştirmek için Beyoğlu’nu tercih ediyorlar" dedi.

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Taksim Meydanı

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