Talas Belediyesi öğrencileri sevindirdi, bin tablet hediye etti

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de, "Hayırda yarışanlar şehri Kayserimizde, biz hayırseverlerimizin hızına yetişmeye çalışıyoruz. Bu zor günlerde çok ayrı güzellikler yaşıyoruz. Şu anda yine burada bu duygularla gururluyuz, mutluyuz. Salgın dönemine ansızın yakalanmamıza rağmen gerek sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları sağlık altyapımızın mükemmelliği, gerekse eğitim altyapımızla daha önceden planlanmış, uygulamaya başlanmış EBA eğitim bilişi ağımızın olması nedeniyle bu kurduğum sistem sayesinde yüz yüze olmasa da bir şekilde öğrencilerimiz hem öğretmenleriyle, hem öğrenme araçlarıyla eğitimlerine devam edebildiler. Uzaktan eğitim adını verdiğimiz bu sistemin tabi ki olmazsa olmazı bilişim araçları ve televizyonlar. Bilgisayarlar ve tabletler vasıtası ile sanalda olsa sınıflarımızı kurup canlı derslerimizi yapabildik. Burada ki eksikliğin görülmesiyle Cumhurbaşkanımız, 500 bin tablet müjdesi ile eğitime tabiri caiz ise bir can suyu verdi. Şu anda burada da yine her alanda eğitime, okullara, öğrencilere destek sunan Talas Belediyemizin öğretmen başkanı Mustafa Yalçın beyin öncülüğünde bin öğrencimizi tabletleriyle buluşturacağız. Yapılan bu işlerin esas güzelliği, görünenlerin yanında görünmeyen hizmetlerin çok daha fazla olması. Okullarımızın temizliğin de, okullarımızın dezenfekte edilmesin de belediye başkanımız öncülük yapıyor o nedenle ona teşekkür ediyorum. Yine okullarımızın tadilatında, bahçe düzenlemesinde yine belediye başkanımızın katkıları var. Öğrencilerimizin her türlü sosyal desteğinde, her türlü yardımın da belediye başkanımızın var. Kendilerine öğrencilerimiz adına teşekkürlerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.