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Talas Belediyesi’nden Kepez’e modern ortaokul

26.01.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Talas Belediyesi’nden Kepez’e modern ortaokul

Talas Belediyesi’nin eğitime katkısı sürüyor.

Talas Belediyesi’nin eğitime katkısı sürüyor. Kepez Mahallesi’ne yaptırılacak ortaokul ile bölgenin eğitimle alakalı önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak. İhalesi yapılan 24 derslikli ortaokul ile Kepez, her türlü donanıma sahip modern bir ortaokula kavuşacak.
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitimin kendileri için öncelikli bir konu olduğuna dikkat çekerek, “Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması için bütün gücümüzle gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Kepez’e bir okul kazandırmak amacıyla kolları sıvadık ve 24 derslikli ortaokulun ihalesini yaptık. Baharla birlikte temelini atarak yapımına başlayacağız ve en kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacağız inşallah” dedi.
Eğitime desteklerinin sürekli olduğuna işaret eden Başkan Yalçın, Talas’taki tüm okulların bakım onarım ve tamiratlarını yapmakla birlikte Mevlana Mahallesi’ne 32 derslikli bir ilkokulun yapımına da başladıklarını ve inşaatının sürdüğünü sözlerine ekledi.
Toplam 5 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip 5 katlı ortaokulda 24 dersliğin yanı sıra müzik dersliği, 2 adet teknoloji tasarım atölyesi, bilgisayar, fen ve müzik derslikleri, kütüphane, beden eğitim salonu ve çok amaçlı salon bulunuyor.

Talas Belediyesi’nden Kepez’e modern ortaokul

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