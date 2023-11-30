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Talas Belediyesi’ne ulaşmak artık daha kolay olacak

30.11.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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Talas Belediyesi, vatandaşların istek ve taleplerini daha hızlı ve kolay şekilde ilgililere ulaştırabilmesi için yeni bir sistemi devreye sokuyor.

Talas Belediyesi’ne ulaşmak artık daha kolay olacak

Telefon, sosyal medya ve Beyaz Masa yoluyla vatandaşlardan gelen talep, istek ve öneriler, ulakBEL sisteminde değerlendirilerek iş akışı geliştirilerek çözümlerin hızlanması amaçlanıyor.

Vatandaş ile kurum arasındaki iletişimi tek bir ekranda otomatik olarak toplayan iletişim yönetim sistemi olan ulakBEL, iki yönlü iletişimi etkin kılıyor. Altyapı çalışmaları tamamlanarak 2 aylık test süreci sona eren sistemle ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, önemli bir çalışmanın sonuna gelindiğini söyledi.

TALEPLER DAHA HIZLI ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Başkan Yalçın, ulakBEL ile ilgili, “Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri artık tek bir ekrandan takip edecek sistemin hazırlığını tamamladık. Bu sayede e-devlet, CİMER, Beyaz Masa, telefon gibi iletişim kanallarıyla birlikte facebook, youtube, instagram, X gibi sosyal medya mecralarından gelen bütün istek ve öneriler tek bir yönde toplanacak. Ayrıca Türkiye’de örnek bir uygulama olarak başlattığımız Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa’ya yapılan istekler de anında sisteme dahil edilecek. Cep telefonlarına yüklenecek uygulamayla birlikte gelen istekler anında ilgili birimlere ulaşarak konunun çözümü hız kazanacak” dedi.

ŞEFFAF VE KATILIMCI BİR YÖNETİM

Başkan Yalçın bu sistemle birlikte her bir mahalleden gelen isteklerin kategorilere ayrılıp yapılacak çalışmalara öncülük edeceğini belirterek, “Hangi mahallemizin neye ihtiyacı var, vatandaşlarımız en çok hangi konuda talepte bulunuyorlar gibi konuları daha net ve hızlı bir şekilde belirleyerek yapılacak proje ve çalışmalara ışık tutacak. Böylelikle de vatandaşlarımızla şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, kısa süre içinde ulakBEL sistemin Talas Belediyesinde başlayacağını sözlerine ekledi.

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