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Talas Millet Bahçesi Adım Adım

27.07.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı devam eden Talas Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.

Talas Millet Bahçesi Adım Adım

Yürütülen çalışmaları ve gelinen aşamayı yerinde gören Başkan Yalçın, yetkililerden bilgi aldı.

Talas’a değer katacak yatırımlardan birisi olan Talas Millet Bahçesi’nde çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Yapılan çalışmaları ve gelinen son noktayı yerinde gören Başkan Yalçın; “Talas Millet Bahçesi tamamlandığında ilçemize çok büyük değer katacak. İçerisinde bulunan 4 okulun yanı sıra yeşil alanları, yürüyüş yolları, sosyal, kültürel ve sportif tesisleriyle adeta bir rehabilitasyon merkezi olacak. İlçemize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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