YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Talasgücü Belediyespor 3 isim ile yeniden anlaştı

Talasgücü Belediyespor 3 isim ile yeniden anlaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.08.2020 09:20 | Son Güncelleme

Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi iç transferde üç isim ile yeniden anlaşma sağladı.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da hem iç transferde, hem de dış transferde çalışmalarını sürdürüyor.

Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi iç transferde üç isim ile yeniden anlaşma sağladı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da hem iç transferde, hem de dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler ilk olarak dış transferde İçer İdman Yurdu forması giyen Mehmet Şükrü Önder’i renklerine bağladı ve ardından iç transferde kaptan Burak Öztürk, Resul Ekrem Turhan ve kaleci Mustafa Umut Mete ile yeniden anlaşma sağladı.
Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “ Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen Burak Öztürk, Resul Ekrem Turhan ve Mustafa Umut Mete ile yola devam ediyoruz. Oyuncularımıza ve takımımıza hayırlı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadığım her şey helal olsun, sen de helal et' 'Yaşadığım her şey helal olsun, sen de helal et'
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Bursa’da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Bursa’da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Bursa’da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Bursa’da nesli tükenmekte olan ilginç misafir

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'nın mutlu günü

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'nın mutlu günü

Beşyol trafiğini rahatlatacak projede sona gelindi

Beşyol trafiğini rahatlatacak projede sona gelindi

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
04:05
Sabah
05:40
Öğle
12:49
İkindi
16:37
Akşam
19:48
Yatsı
21:16

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

İYİ Parti İl Başkanı Ataman Oldu

İYİ Parti İl Başkanı Ataman Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.