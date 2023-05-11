Talas’ın çok yönlü sosyal tesis atağı devam ediyor

Daha önce birçok mahalleye sosyal tesis kazandıran Talas Belediyesi, şimdi de Kuruköprü’ye çok amaçlı sosyal tesis yapıyor.

Geçtiğimiz dönemde birçok sosyal tesisi ilçe sakinlerinin hizmetine sunan Talas Belediyesi, bir yandan Reşadiye ve Koçcağız sosyal tesislerinin yapımına devam ederken bir yandan da yeni sosyal tesisler için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda Kuruköprü Mahallesinde inşaatı devam eden 360 metrekare kapalı, 250 metrekare açık alanıyla toplamda 610 metrekarelik çok amaçlı sosyal tesis bölgede önemli bir ihtiyaca cevap vermiş olacak.

ÇOK YÖNLÜ TESİSTE NELER VAR?

Diğer sosyal tesislerde olduğu gibi burası da bünyesinde barındırdığı birçok imkanla birden fazla ihtiyacı karşılamak üzere tasarlanmış durumda. 2 katlı olarak yapılan ve içerisinde muhtarlık binasından kafeteryaya, kurs merkezinden toplantı salonuna kadar çeşitli bölümlerin bulunduğu tesiste bir de 52 metrekarelik teras yer alıyor.

