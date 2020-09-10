YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Talas’ta dayanıklılık yarışmaları

Talas’ta dayanıklılık yarışmaları

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.09.2020 17:12 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen Ali Dağı Kupası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları hafta sonu gerçekleştirilecek.Türkiye Binicilik Federasyonu, Kayseri Atlı Spor Kulübü ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından Talas Belediyesi’nin desteği ile 12-13 Eylül tarihlerinde organize edilecek yarışmalara İstanbul, Bursa ve Kayseri’den toplam 41 sporcu katılacak.

Talas Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen Ali Dağı Kupası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları hafta sonu gerçekleştirilecek.
Türkiye Binicilik Federasyonu, Kayseri Atlı Spor Kulübü ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından Talas Belediyesi’nin desteği ile 12-13 Eylül tarihlerinde organize edilecek yarışmalara İstanbul, Bursa ve Kayseri’den toplam 41 sporcu katılacak. 12 Eylül Cumartesi günü saat 08.00’de Akçaya Model Uçak Pisti’nden start alacak yarışmalara pandemi tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacak. 13 Eylül Pazar günü de 08.00’de başlayacak yarışlar saat 17.00’de sona erecek. Organizasyon saat 18.00’deki ödül töreni ile noktalanacak.
Atlı dayanıklılık yarışmaları nedir?
Atın sürat ve dayanma yeteneğinin test edildiği bir yarışmadır. Bu yarışma kapsamında atların çeşitli durumlara karşı ne kadar dayanıklı olabildikleri ölçülür. Atların zamana ve parkura karşı yapılan yarıştan başarılı ve sağlam bir şekilde çıkabiliyor olması önemlidir. Ali Dağı Kupası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları da 2 gün boyunca 10-120 km. arasında değişen farklı parkurlarda gerçekleştirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
Aydın’da laf atma kavgası kanlı bitti
Aydın’da laf atma kavgası kanlı bitti

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:44
Sabah
06:08
Öğle
12:40
İkindi
16:14
Akşam
19:02
Yatsı
20:20

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büşra Akşehirlioğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sahabiye Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’da ayrılık
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.