Talas’ta karla mücadele sürüyor

Kayseri’de Mart ayında kar yağışının yeniden etkili olmasıyla birlikte Talas Belediyesi ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle Talas’ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışıyla mücadele için Talas Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Talas Belediyesi ekipleri, vatandaşların yeniden başlayan kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için 24 saat nöbetini sürdürüyor. Kar yağışının etkisini yeniden artırmasıyla birlikte mücadeleyi aksatmayan ekipler, kırsal mahalleler başta olmak üzere ana arter ve caddelerde kar temizleme çalışmalarında yoğunlaştı. Ekipler ayrıca don ve buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Araç ulaşımının yanında yaya ulaşımı için de çalışan ekipler, kaldırımlar ve özellikle engelli rampalarını da kardan temizliyor. Karla mücadele için her an hazır bekleyen Talas Belediyesi ekipleri 69 personelle 2 vardiya halinde 8 tuzlamalı bıçaklı kamyon, 9 kepçe, 3 greyder ve 3 traktör ile çalışmalarını yürütüyor.

Vatandaşlar olası bir aksaklık durumunda Talas Belediyesi’nin ‘Alo 153’ veya 437 00 55 numaralı telefonunu arayarak yardım alabilir.



