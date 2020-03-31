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Talas’tan ’#evde kal’anlara telefonla psikolojik destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.03.2020 12:20 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlara telefonla psikolojik destek hizmeti vermeye başladı.Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte başlatılan “#Evdekal” kampanyasıyla uzun süre kapalı alanda kalan vatandaşlara, oluşabilecek psikolojik sorunlara karşı destek sağlanıyor.Talas Belediyesi uzman psikologları tarafından ücretsiz olarak sunulan hizmette vatandaşlara telefonla ücretsiz psikolojik danışmanlık yapılıyor.

Talas’tan ’#evde kal’anlara telefonla psikolojik destek

Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlara telefonla psikolojik destek hizmeti vermeye başladı.
Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte başlatılan “#Evdekal” kampanyasıyla uzun süre kapalı alanda kalan vatandaşlara, oluşabilecek psikolojik sorunlara karşı destek sağlanıyor.
Talas Belediyesi uzman psikologları tarafından ücretsiz olarak sunulan hizmette vatandaşlara telefonla ücretsiz psikolojik danışmanlık yapılıyor. Bu çerçevede kapalı alanda uzun süre kalmanın getireceği ruhsal sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar 0352 503 12 51 numaralı telefonu arayabilecekler.

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