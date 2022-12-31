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Talat Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'de!

31.12.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Talat Bulut, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Halit karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de yayınlanacak olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programında şarkı söyleyecek. Peki, Talat Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Talat Bulut hakkında merak edilenler...

Talat Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'de!

Talat Bulut, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp şarkı söyleyecek. Peki, Talat Bulut kimdir? İşte Talat Bulut'un hayatı ve biyografisi...

TALAT BULUT KİMDİR?

23 Mart 1956 doğumlu Talat Bulut, Karslıdır. Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliğini ikinci sınıfta bırakıp tiyatrocu olmaya karar verdi. 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov oyununda sahneye çıktı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda uzun süre görev aldı. İlk defa Türkan Şoray'ın teşviki üzerine Hazal filmiyle beyaz perdeye adımını attı. Halen dizi ve filmlerde rol almaktadır.

O SES TÜRKİYE'NİN KONUĞU TALAT BULUT'UN DİZİ VE FİLMLERİ

Mahkum - 2022- (Dizi)

Yasak Elma - 2018-2020 (Dizi)

Göç Zamanı - 2016 (Dizi)

Mucize - 2014

Kasaba - 2009 (Dizi)

Mutluluk - 2007

Annem - 2007 (Dizi)

Saklambaç - 2005 (Dizi)

Aşk Olsun - 2003 (Dizi)

Melekler Evi - 2000

Abuzer Kadayıf - 2000

Köçek - 2000 (TV filmi)

Cemile - 1996

Cemile ve Umudun Masalı - 1995

Manisa Tarzanı - 1994

Herşeye Rağmen - 1988

Kurtar Beni - 1987

Prenses - 1986

Son Urfalı - 1986

Su - 1986

Yapayalnız - 1986

Yunus Emre - 1986

Kurbağalar - 1985

Kuyucaklı Yusuf - 1985

Fidan - 1984

Karanfilli Naciye - 1984

Firar - 1984

Derman - 1983

Göl - 1982

Çayda Çıra - 1982

Yaşamak Seninle Güzel - 1982

Yılanı Öldürseler - 1981

Beni Böyle Sev - 1980

Hazal - 1979

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