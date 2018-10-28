Talat Bulut tazminat davası açtı! 'Yeter, susun artık'

Instagram hesabından paylaştığı videoyla, hakkında konuşanlar için dava açtığını duyuran Talat Bulut, 'Yeter! Susun artık. Bir şey söylemek istiyorsanız buyurun gelin hakim önüne' dedi.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Instagram hesabından paylaştığı video ile kendisi itibarsızlaştırmaya çalışanlara sitem eden Bulut, "Yeter! Susun artık. Şunu ezberleyin. Bana iftira atan kişi (Özge Ş.) başta olmak üzere, magazin gazetecileri, TV'de yorum yapıp beni hala itibarsızlaştırmaya çalışanlar, sosyal medya delikanlıları hakkında tazminat davası açıldı. Bir şey söylemek istiyorsanız buyurun gelin hakim önüne" notunu yazdı. İşte Talat Bulut'un paylaştığı video:

"BODURLAR BİLE KONUŞUYOR"

Ünlü oyuncu, Instagram'da paylaştığı videoda, "Artık uzun boylusu da kısa boylusu da konuşuyor. Hatta bodurlar bile konuşuyor" dedi.



