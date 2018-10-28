MAGAZİN

Talat Bulut tazminat davası açtı! 'Yeter, susun artık'

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.10.2018 20:23 | Son Güncelleme

Başrol oynadığı Yasak Elma dizisinde kostüm asistanını taciz ettiği suçlamasıyla ilgili takipsizlik kararının ardından diziye dönen Talat Bulut, sosyal medyadan bir video paylaştı. Talat Bulut, kendisini itibarsızlaştırmak isteyenlere dava açtığını duyurdu.

Talat Bulut tazminat davası açtı! 'Yeter, susun artık'

Instagram hesabından paylaştığı videoyla, hakkında konuşanlar için dava açtığını duyuran Talat Bulut, 'Yeter! Susun artık. Bir şey söylemek istiyorsanız buyurun gelin hakim önüne' dedi.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI
Instagram hesabından paylaştığı video ile kendisi itibarsızlaştırmaya çalışanlara sitem eden Bulut, "Yeter! Susun artık. Şunu ezberleyin. Bana iftira atan kişi (Özge Ş.) başta olmak üzere, magazin gazetecileri, TV'de yorum yapıp beni hala itibarsızlaştırmaya çalışanlar, sosyal medya delikanlıları hakkında tazminat davası açıldı. Bir şey söylemek istiyorsanız buyurun gelin hakim önüne" notunu yazdı. İşte Talat Bulut'un paylaştığı video:

"BODURLAR BİLE KONUŞUYOR"
Ünlü oyuncu, Instagram'da paylaştığı videoda, "Artık uzun boylusu da kısa boylusu da konuşuyor. Hatta bodurlar bile konuşuyor" dedi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Haluk Levent'ten hayranına büyük jest! Konser için ailesinden izin aldı!Haluk Levent'ten hayranına büyük jest! Konser için ailesinden izin aldı!
Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Talat Bulut instagram dava yasak elma

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor

TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haluk Levent'ten hayranına büyük jest! Konser için ailesinden izin aldı!

Haluk Levent'ten hayranına büyük jest! Konser için ailesinden izin aldı!

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Ünlüleri buluşturan kutlama

Ünlüleri buluşturan kutlama

Tonlarca sarımsak tüketiyor!

Tonlarca sarımsak tüketiyor!

Evimin direği yiğidim aslanım

Evimin direği yiğidim aslanım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.