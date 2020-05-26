Talisca'dan transfer açıklaması! "Bir gün geri döneceğim"

Beşiktaş taraftarının çok sevdiği isimlerden olan ve şu sıralardan Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca, geleceği ile ilgili konuştu ve Ronaldo'yu örnek alarak yaptığı girişimden bahsetti.

"BİR GÜN MEMLEKETİME DÖNECEĞİM"

Talisca, "Yetiştiğim yer olan Bahia'da her şeyi özledim. Taraftarları özledim, kulübü özledim. Bahia benim ailem demek, benim yaşadığım yer demek. Bu mesleğin getirdiği zorluklar var ve buna alışmak zorundaydım. Bir gün memleketime geri döneceğim, şu anda Çin'de iyi işler yapmaya devam etmek istiyorum." dedi.

