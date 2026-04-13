Talisca kararını resmen bildirdi! Geleceğini şimdiden planladı

Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısındaki farklı galibiyetinde yıldızlaşan Talisca, transfer tekliflerini reddederek 2028’e kadar takımda kalma kararı aldı.

Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor’u farklı mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı. Sarı-lacivertliler sahadan 4-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

FARKLI GALİBİYET GELDİ

Mücadelede Fenerbahçe’nin gollerini Anderson Talisca (2), N'Golo Kante ve Dorgeles Nene kaydetti. Özellikle Talisca’nın performansı yine ön plana çıktı.

KARARINI VERDİ

Hakkında çıkan transfer iddialarına rağmen Talisca’nın Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünmediği öğrenildi. Deneyimli oyuncunun, kulüpte mutlu olduğu ve sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalmak istediği belirtildi. Şubat ayında sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatan yıldız futbolcu, geleceğini sarı-lacivertli formayla planlıyor.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Talisca’nın performansı ülkesinde de büyük yankı uyandırdı. Flamengo ve Corinthians’ın ara transfer döneminde yaptığı tekliflere olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Oyuncunun menajerine de benzer şekilde yeni teklifleri değerlendirmek istemediğini ilettiği aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kayserispor son dakika fenerbahçe talisca
