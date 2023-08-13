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  4. Talisca neye uğradığını şaşırdı! Sahanın ortasına bayrak dikmek isterken yumruk gelince...

Talisca neye uğradığını şaşırdı! Sahanın ortasına bayrak dikmek isterken yumruk gelince...

13.08.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Nassr, Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Hilal'i uzatmalarda 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından Al Nassr'ın bir diğer yıldızı Anderson Talisca; sahanın ortasına bayrak dikmek isterken, rakip takım oyuncularının saldırısına uğradı.

Suudi Arabistan'ın Taif kentindeki King Fahd Stadı'nda oynanan finalde Al Hilal ile Al Nassr karşılaştı. Müsabaka, Al Nassr'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Michael'in 51. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

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Abdulelah Al Amri'nin 71. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr, Ronaldo'nun 74. dakikada attığı golle durumu 1-1 yaptı. Normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, 98. dakikada kaydettiği golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

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Ronaldo'nun yanı sıra Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Anderson Talisca ve Alex Telles gibi oyuncuların forma giydiği Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası'ndaki ilk zaferini elde etti. Kadrosunda Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Malcom ve Kalidou Koulibaly'yi bulunduran Al Hilal ise daha önce 2 kez şampiyon olduğu kupada 3. defa finalde kaybetti.

TALISCA SAHA ORTASINA BAYRAK DİKMEK İSTEDİ AMA...

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Al Nassr'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, kupa sevinciyle birlikte eline aldığı dev bayrağı sahanın ortasına dikmek için koşmaya başladı. Brezilyalı futbolcunun saha ortasına koştuğu esnada rakip takım futbolcularından göğsüne bir yumruk geldi.

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O sırada her iki ekibin de oyuncuları birbirine girdi ve ortalık karıştı. Kulüp görevlileri ve güvenlik güçleri yaşanan kargaşayı güçlükle ayırdı.

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