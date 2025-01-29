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Talisca'nın Fenerbahçe'den kazanacağı para dudak uçuklattı! Açık ara takımın lider oldu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2025 08:07
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Anderson Talisca, "Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim" dedi. Açıklamalarda bulunan Talisca'nın Fenerbahçe'ye maliyeti de ortaya çıktı.

Talisca'nın Fenerbahçe'den kazanacağı para dudak uçuklattı! Açık ara takımın lider oldu...
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe’nin 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Anderson Talisca, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR ONUR VE BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

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Sarı-lacivertli formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Brezilyalı futbolcu, “Bence ilk kelime minnettarlık. Tüm bu görüşmeler sürecinde yaşananlar çok özeldi ki Fenerbahçe formasını giymemi sağladı. Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmazdı. Onlara şunu söyleyebilirim bu takımı desteklemeye devam edin. Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz. Bence takım çok motive, her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dün benim için yaptıkları karşılama çok özeldi, kalbimde ve hafızamda yer etti. Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak” ifadelerini kullandı.

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

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Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye 1.5 yıllık toplam maliyeti 15 milyon Euro olacak. Bu rakamla birlikte takımın açık ara en çok kazanan futbolcusu olan Talisca'nın ücreti sosyal medyada gündeme oturdu.

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'deki maliyeti hakkında ne düşünüyorsunuz?

Talisca'nın ücreti çok yüksek, bu riskli.
Böyle bir yetenek için maliyet normal.
Fenerbahçe'nin hedefleri için gerekli bir yatırımı temsil ediyor.
Bu tür transferler her zaman tartışma konusudur.

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