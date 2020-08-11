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Talisca'nın menajerinden Beşiktaş'a dava

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.08.2020 08:50 | Son Güncelleme

Siyah-beyazlılarda forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi hâline gelen Anderson Talisca'nın menajerinden kulübe kötü haber geldi. Talisca'nın menajeri, Beşiktaş'ı dava etti.

Talisca'nın menajerinden Beşiktaş'a dava

Özellikle pandemi nedeniyle lige ara verilen dönemde medyada çıkan haberlerde Anderson Talisca'nın Beşiktaş yönetimine haber göndererek, "Gelmek için her türlü fedakârlığa hazırız" dediği iddia edilmişti.

402 BİN EUROLUK DAVA

Ancak Talisca'nın menajerinin Beşiktaş'a feda değil dava açtığı ortaya çıktı. Beşiktaş Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği yıllık finansal tablolarda yer aladan açıklamada Talisca'nın menajerlik şirketinin CAS'ta şirket aleyhine dava açtığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Futbolcu Anderson Talisca'nın menajeri B&C Consultoria Şirketi tarafından şirket aleyhine CAS 2020/O/7200 nezdinde dava açıldığı bildirilmiştir. Menajerlik şirketi tarafından 402.000 Euro menajerlik ücretinin İsviçre'de uygulanan faiz ile (yıllık %5) ödenmesi talep edilmiştir. Yargılama devam etmekte olup şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır."

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta iki sezon kiralık olarak forma giyen ve bir şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki Brezilyalı Talisca, 80 maçta 37 gol atarken 14 de asist yaparak, taraftarın gönlünde taht kurmuştu.

Halen Çin'de Guangzhou Evergrande Taobao forması giyen Talisca'nın bu kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor. (AJANSSPOR)

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