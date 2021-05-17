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Talisca'nın yeni adresi belli oldu!

17.05.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca, Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer oldu.

Talisca'nın yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın yeni takımı resmen açıklandı. Anderson Talisca, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'den Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ'TA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve gösterdiği performans ile taraftarın gözdesi olan Anderson Talisca kiralık olarak forma giyiyordu. Siyah beyazlıların üst üste şampiyon olduğu 2 yılda müthiş performans gösteren Brezilyalı yıldız milli takıma kadar yükseldi.

BEŞİKTAŞ'TA 1 ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş'ta 2016-18 arası 80 maçta 27 gol kaydedip 1 şampiyonluk yaşayan deneyimli oyuncu, daha sonra Çin'in Guangzhou takımına gitmişti. 2.5 yıldır Çin'de olan Talisca, Suudi Arabistan'da kariyerini devam ettirecek.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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