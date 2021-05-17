Talisca'nın yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın yeni takımı resmen açıklandı. Anderson Talisca, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'den Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ'TA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve gösterdiği performans ile taraftarın gözdesi olan Anderson Talisca kiralık olarak forma giyiyordu. Siyah beyazlıların üst üste şampiyon olduğu 2 yılda müthiş performans gösteren Brezilyalı yıldız milli takıma kadar yükseldi.

BEŞİKTAŞ'TA 1 ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş'ta 2016-18 arası 80 maçta 27 gol kaydedip 1 şampiyonluk yaşayan deneyimli oyuncu, daha sonra Çin'in Guangzhou takımına gitmişti. 2.5 yıldır Çin'de olan Talisca, Suudi Arabistan'da kariyerini devam ettirecek.

Talisca is yellow ???????? pic.twitter.com/6p7y6Plku4 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 17, 2021



