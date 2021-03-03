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Tam 103 gün sonra buluştular! Van kahvaltısına yoğun ilgi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 03.03.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Tam 103 gün sonra buluştular! Van kahvaltısına yoğun ilgi

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 103 gündür kapalı olan Van'daki işletmeler, kademeli normalleşme ile birlikte müşterilerine hizmet vermeye başladı. Normalleşmenin ikinci gününde Kahvaltıcılar Sokağı'ndaki iş yerleri de müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Koronavirüs sebebiyle tüm Türkiye'de uygulanan kısıtlamalar, vaka sayısı bakımından risk durumu iyi olan kentlerde dün itibariyle sona erdi. Yaklaşık 103 gündür kapalı olan kafe, restoran, lokanta, çay bahçeleri ve kahvaltı salonları gibi işletmeler kademeli normalleşme süreci ile birlikte müşterilerine hizmet vermeye başladı. Türkiye'de vaka oranına göre, mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yer alan Van'da, kontrollü normalleşme sevinci yaşanırken, normalleşmenin ikinci gününde Kahvaltıcılar Sokağı’ndaki iş yerleri de müşterilerine hizmet vermeye başladı. Kahvaltı salonları çalışanları maske ve eldiven takarak çalışırken, masalar da sosyal mesafeye göre ayarlandı. Uzun bir aradan sonra Van kahvaltısı yapan müşteriler ise uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.

‘103 GÜN SONRA MÜŞTERİLERİMİZLE BULUŞTUK’

İşletme sahibi Kenan Coşkun, koronavirüs nedeniyle uzun süredir kapalı olduklarını belirterek, "103 gün aradan sonra müşterilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten çok zorlu bir süreçti. Ama bu süreçten sonraki dönemde de gerçekten çok dikkat etmemiz lazım. Birinci önceliğimiz sosyal mesafe, maske ve temizlik olmalı. Çünkü biz kendimiz gibi esnaf arkadaşlarımızı, bizden sonraki nesli de düşünmemiz lazım. Gerçekten bu virüsle mücadeleye devam etmemiz lazım. Önceliğimiz sağlık olması lazım. Tabi bu süreç çok zorluydu, esnaf için de çok kötüydü. Normalleşme süreci de başladı. Dün temizliğimizi yaptık, eksikliklerimizi tamamladık. Bugün de misafirlerimiz başladılar gelmeye. Onları en iyi şekilde ağırlamak bizi mutlu ediyor. Eski günlerimize inşallah bir an önce geri döneceğiz. Bizleri gören dostlarımız da inanın neredeyse bizlere sarılacak hale gelmişlerdi. Bizleri görünce çok mutlu olan misafirlerimiz oldu" dedi.

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‘VAN KAHVALTISI ÇOK GÜZEL’

3 ay önce Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan Çocuk Doktoru Utku Batu ise, eşi ile birlikte meşhur Van kahvaltısı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Ben İstanbul'dan görevlendirmeyle geldim. Çocuk doktoruyum. Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 3 aydır görev yapıyorum. Bu süreçte yasaklardan dolayı hiçbir yeri gezemedik. Van kahvaltısını çok duymuştum. Yasaklar kalkınca çok şükür kahvaltı yapma fırsatı bulduk. Gerçekten anlatıldığı kadar güzelmiş. İnşallah normalleşme süreci böyle devam eder. Van çok güzel, özellikle Akdamar Kilisesi beni çok etkiledi. Onun dışında Van Denizi çok güzel. Gezmek için sabırsızlanıyoruz. İnşallah yasaklar tekrar gelmez. Van Kahvaltısı çok güzel. Kendine has şeyleri var. Özellikle Van peynirinin içindeki çeşitli otlar bence çok güzel. Zaten Türkiye'de ilk 10'da yer alıyor Van kahvaltısı" diye konuştu.

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‘HERKESİ VAN'A BEKLİYORUZ’

Doktor Batu'nun eşi Bahar Batu da, normalleşme süreci başlar başlamaz kahvaltı salonuna geldiklerini belirterek, "Sabah kalkar kalkmaz eşimle birlikte Van kahvaltısı yapmak istedik. Çünkü geldiğimizden beri biliyorsunuz yasaklardan dolayı buralar kapalıydı. Normalleşme süreci ile birlikte kahvaltı yaptık. Kahvaltı çok güzel. Özellikle murtahı ve kavutu çok güzeldi. İstanbul'da böyle çeşit bulmak çok zor. Van'ın çok lezzetli bir kahvaltısı var. Herkese tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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