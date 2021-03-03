Tam 103 gün sonra buluştular! Van kahvaltısına yoğun ilgi

Koronavirüs sebebiyle tüm Türkiye'de uygulanan kısıtlamalar, vaka sayısı bakımından risk durumu iyi olan kentlerde dün itibariyle sona erdi. Yaklaşık 103 gündür kapalı olan kafe, restoran, lokanta, çay bahçeleri ve kahvaltı salonları gibi işletmeler kademeli normalleşme süreci ile birlikte müşterilerine hizmet vermeye başladı. Türkiye'de vaka oranına göre, mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yer alan Van'da, kontrollü normalleşme sevinci yaşanırken, normalleşmenin ikinci gününde Kahvaltıcılar Sokağı’ndaki iş yerleri de müşterilerine hizmet vermeye başladı. Kahvaltı salonları çalışanları maske ve eldiven takarak çalışırken, masalar da sosyal mesafeye göre ayarlandı. Uzun bir aradan sonra Van kahvaltısı yapan müşteriler ise uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.

‘103 GÜN SONRA MÜŞTERİLERİMİZLE BULUŞTUK’

İşletme sahibi Kenan Coşkun, koronavirüs nedeniyle uzun süredir kapalı olduklarını belirterek, "103 gün aradan sonra müşterilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten çok zorlu bir süreçti. Ama bu süreçten sonraki dönemde de gerçekten çok dikkat etmemiz lazım. Birinci önceliğimiz sosyal mesafe, maske ve temizlik olmalı. Çünkü biz kendimiz gibi esnaf arkadaşlarımızı, bizden sonraki nesli de düşünmemiz lazım. Gerçekten bu virüsle mücadeleye devam etmemiz lazım. Önceliğimiz sağlık olması lazım. Tabi bu süreç çok zorluydu, esnaf için de çok kötüydü. Normalleşme süreci de başladı. Dün temizliğimizi yaptık, eksikliklerimizi tamamladık. Bugün de misafirlerimiz başladılar gelmeye. Onları en iyi şekilde ağırlamak bizi mutlu ediyor. Eski günlerimize inşallah bir an önce geri döneceğiz. Bizleri gören dostlarımız da inanın neredeyse bizlere sarılacak hale gelmişlerdi. Bizleri görünce çok mutlu olan misafirlerimiz oldu" dedi.