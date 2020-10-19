Tam 12 saatte hazırlanıyor! Kahvaltıların, tatlıların vazgeçilmezi

Gaziantep ve Hatay'ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli manda kaymağı, lezzetinin sırrını özel kaplarda manda sütünden yapılmasından alıyor. Soğuk hava şartlarında 12 saatte oluşan Afyon kaymağı, sabır isteyen bir ürün olarak dikkati çekiyor. Kent genelinde 200 gramlık paketlerde satılan ve şehre gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kaymak hem kahvaltıların hem de tatlıların vazgeçilmezi olarak biliniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, coğrafi işaretli Afyon kaymağının manda sütünden yapıldığını söyledi. Manda sütünün inek sütüne göre renginin daha beyaz ve yağ oranının daha yüksek olduğunu dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da manda kaymağı özel hijyenik şartlarda ve kaplarda sabır ve emekle yapılıyor. Kentte, 17 farklı işletmede yılda yaklaşık 253 ton manda kaymağı üretimi yapılıyor. Bu kaymakların genellikle 200 gramlık paketler halinde satışı gerçekleştiriliyor. Manda kaymağı genellikle kahvaltılarda veya tatlılarla tüketiliyor. Ayrıca, lokum ve şekerleme sanayisinde de bu kaymak kullanılıyor." Acar, manda kaymağının genellikle iç piyasada tüketildiğini vurguladı.