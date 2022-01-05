Tam 2.5 saat sürdü! İşte Burak Elmas-Fatih Terim görüşmesinin tüm detayları

Galatasaray'da geçilen kötü süreçte Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında gerilim olduğu ve deneyimli hocanın takımdan ayrılmasının gündeme geldiği iddia edilmişti. İkili yaptığı açıklamalarla bu iddiaları yalanlarken dün Florya'da bir toplantı gerçekleştirdiler.

"HOCAM BİZİM İÇİN DEĞERLİSİN"

Sabah'ta yer alan habere göre, Fatih Terim dün hakkında çıkan iddiaları yalanlamasının ardından Başkan Burak Elmas'la Florya'da bir araya geldi. 2.5 saat süren görüşme deneyimli hocanın Florya'daki çalışma odasında başladı, restoran kısmında yenen yemekle devam etti. Tarafların karşılıklı olarak son dönemde yaşanan süreçle ilgili bir değerlendirme yaptıkları öğrenildi. Elmas'ın Terim'e "Hocam bizim için değerlisin. Aksi bir şeyi düşünmüyoruz" dediği kaydedildi.

"CESARET GEREKTİREN KARARLAR ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Terim ise medyada çıkan haberlerden duyduğu rahatsızlığı iletti. Konuşmanın son bölümünde yemek yenirken bu bölümde transferler ve takımda yaşanan Kovid vakaları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Burak Elmas, "Galatasaray'ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray'da kutuplaşmadan ve iç kavgadan beslenen iktidar meraklısı kişilerin bazen sesi çok çıksa da Galatasaray'ın geleceğini düşünen çoğunluğun kalbi ve akli desteği ile doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

