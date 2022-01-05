SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Tam 2.5 saat sürdü! İşte Burak Elmas-Fatih Terim görüşmesinin tüm detayları

Tam 2.5 saat sürdü! İşte Burak Elmas-Fatih Terim görüşmesinin tüm detayları

05.01.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile Fatih Terim, Florya'da 2.5 saat süren bir toplantı yaptı. Geçilen sıkıntılı sürecin masaya yatırıldığı görüşmede Elmas, deneyimli hocaya, "Hocam bizim için değerlisin. Aksi bir şeyi düşünmüyoruz" dediği öğrenildi.

Tam 2.5 saat sürdü! İşte Burak Elmas-Fatih Terim görüşmesinin tüm detayları

Galatasaray'da geçilen kötü süreçte Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında gerilim olduğu ve deneyimli hocanın takımdan ayrılmasının gündeme geldiği iddia edilmişti. İkili yaptığı açıklamalarla bu iddiaları yalanlarken dün Florya'da bir toplantı gerçekleştirdiler.

"HOCAM BİZİM İÇİN DEĞERLİSİN"

Sabah'ta yer alan habere göre, Fatih Terim dün hakkında çıkan iddiaları yalanlamasının ardından Başkan Burak Elmas'la Florya'da bir araya geldi. 2.5 saat süren görüşme deneyimli hocanın Florya'daki çalışma odasında başladı, restoran kısmında yenen yemekle devam etti. Tarafların karşılıklı olarak son dönemde yaşanan süreçle ilgili bir değerlendirme yaptıkları öğrenildi. Elmas'ın Terim'e "Hocam bizim için değerlisin. Aksi bir şeyi düşünmüyoruz" dediği kaydedildi.

cvbcvbvb

"CESARET GEREKTİREN KARARLAR ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Terim ise medyada çıkan haberlerden duyduğu rahatsızlığı iletti. Konuşmanın son bölümünde yemek yenirken bu bölümde transferler ve takımda yaşanan Kovid vakaları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Burak Elmas, "Galatasaray'ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray'da kutuplaşmadan ve iç kavgadan beslenen iktidar meraklısı kişilerin bazen sesi çok çıksa da Galatasaray'ın geleceğini düşünen çoğunluğun kalbi ve akli desteği ile doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Turan futbolu bırakıyor! İşte yaptığı paylaşım...Arda Turan futbolu bırakıyor! İşte yaptığı paylaşım...
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Burak Elmas'tan beklenen açıklama geldi!Burak Elmas'tan beklenen açıklama geldi!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkmalı mıyız? Uzman isim açıkladı...

Korkmalı mıyız? Uzman isim açıkladı...

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Burak Elmas'tan beklenen açıklama geldi!

Burak Elmas'tan beklenen açıklama geldi!

Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim'e transfer çalımı!

Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim'e transfer çalımı!

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İmza an meselesi

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İmza an meselesi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Galatasaray'da Fatih Terim depremi!

Galatasaray'da Fatih Terim depremi!

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Edin Visca yarın imzayı atıyor!

Edin Visca yarın imzayı atıyor!

Rıdvan Dilmen vasiyetini açıkladı!

Rıdvan Dilmen vasiyetini açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.