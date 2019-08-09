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Tam 4 milyon TL değerinde! Yeni sahibini bekliyor

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.08.2019 20:57 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü, terk edilen, geçici bırakıldıktan sonra geri alınmayan ve ülkeye usulsüz yollarla giren kaçak otomobilleri e-ihale yöntemiyle satışa çıkardı. Satılık otomobiller arasındaki 4 milyon lira değerindeki Rolls-Royce marka otomobil de yeni sahibini bekliyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürü Altay Karabulut, sahipleri tarafından terk edilen, kendilerine geçici bırakıldıktan sonra 90 gün içerisinde alınmayan ve ülkeye usulsüz giren otomobillerin altı ay süreyle ambarda bekletildikten sonra satışa çıkarıldığını belirtti.

Bu araçların bakanlığın e-ihale sisteminden satıldığını anlatan Karabulut, "Bugüne kadar Türkiye çapında e-ihale sistemiyle 26 bin 486 otomobil ve 13 bin 522 eşya satılarak 870 milyonun üzerinde hasılat sağlandı." dedi.

Karabulut, Türkiye'de 600 bin kişinin e-ihale sistemine üye olduğunu kaydetti.

"3 MİLYON BEDELLE İHALEYE ÇIKARTILACAK"

Fiyatları 5 bin ile 4 milyon lira arasında değişen otomobillerin hangarlarında bulunduğunu belirten Karabulut, "Hangarımızdaki 4 milyon lira değerindeki Rolls-Royce marka otomobil dikkati çekiyor. Bu yılın başlarında otomobil devlet malı oldu. 3 milyon bedelle ihaleye çıkartılacak. Otomobile alıcı çıkmaması halinde yüzde 25 indirimle yeniden ihaleye çıkartılacak." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rolls-Royce otomobil

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