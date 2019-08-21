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Tam 500 yaşında! İnka kızı Bolivya'ya geri gönderildi!

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GÜNDEM  | 21.08.2019 04:24 | Son Güncelleme

ABD'deki Michigan Devlet Üniversitesine 129 yıl önce bağışlanan 500 yıllık "İnka kızı" mumyası, Bolivya'ya geri gönderildi.

Tam 500 yaşında! İnka kızı Bolivya'ya geri gönderildi!

Bolivya Kültür Bakanı Wilma Alanoca, yaptığı açıklamada, son yıllarda hükümetin yasa dışı yollardan kaçırılan çok sayıda arkeolojik eseri geri getirdiğini belirterek, "İlk defa İnka döneminden bir mumya geri getirildi." dedi.

Michigan Devlet Üniversitesinden emekli antropoloji profesörü William A. Lovis, mumyaya "Prenses" adının verildiğini ancak onun gerçekten prenses olup olmadığını bilmediklerini kaydetti.

Lovis, mumyanın yanında bulunan sandalet, küçük kil kavanoz ve çeşitli bitkilerin kutsal bir öneme sahip olabileceğinin altını çizdi.

İnka kızının, 15. yüzyılın ikinci yarısında mumyalandığı belirtiliyor.

İki hafta önce başkent La Paz'a geri gönderilen mumya üzerinde, kasımda Bolivyalı akademisyenler ve yabancı uzmanlar tarafından yeni bir çalışma yapılması bekleniyor.

Mumyanın kalıntıları La Paz'daki Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde tutuluyor.

Uzmanlar, İnka kızının öldüğünde 8 yaşında olduğunu, Lama ve Alpaka ipliklerinden yapılı bir elbiseyle gömüldüğünü değerlendiriyor.

İnka medeniyetinin son yıllarında La Paz yakınlarındaki And Dağları'ndan geldiği bilinen mumyanın çok iyi korunduğu ifade ediliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
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