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Tam bir fenomen

FUTBOL HABERLERİ  | 12.05.2018 15:00 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Nita Kuzmina ile futbol kariyerine noktayı koyan 39 yaşındaki Didier Drogba'nın adı yan yana anılmaya devam ediyor.

Instagram'da 1.6 milyon takipçisi olan Nita Kuzmina, tam bir fenomen...

Nita Kuzmina için Drogba iddiası

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İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:

İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:
Estetik operasyonlarıyla ve sporla vücudunu değiştiren modelin babası Rus, annesi ise Hintli.
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İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:

İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:
Dedikodulara göre; Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba da Kuzmina'ya hayran ve güzel model ile bağlantıya geçmeye çalışıyor.
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İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:

İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:
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İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:

İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:
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İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:

İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:
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İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:

İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:
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İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:

İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:
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İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:

İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:
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İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:

İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:
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İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:

İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:
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İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:

İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:
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İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:

İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:
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İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:

İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:
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İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:

İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:
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İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:

İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:
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İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:

İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:
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Nita Kuzmina Drogba instagram

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