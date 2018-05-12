Instagram'da 1.6 milyon takipçisi olan Nita Kuzmina, tam bir fenomen...

Estetik operasyonlarıyla ve sporla vücudunu değiştiren modelin babası Rus, annesi ise Hintli.

2 / 16 İşte Rus modelin Instagram paylaşımları:

Dedikodulara göre; Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba da Kuzmina'ya hayran ve güzel model ile bağlantıya geçmeye çalışıyor.