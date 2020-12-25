Tam bir şifa deposu: Kara mürver nedir? Faydaları nelerdir?

Özellikle kışın soğuk günlerinde hastalıklar kapıya dayandığında şifa bulmak için öncelikle doğal yollara başvurulur. Bu durumda faydalanılabilecek, hafif mayhoş, hafif de tatlı tadıyla kara mürver birçok hastalığa ilaç olur. Gelin bu şifa deposunu daha yakından tanıyalım. Kara Mürver Nedir? Kara mürver Adoxaceae familyasına ait çiçekli bir bitki türüdür. Latince adı Sambucus nigra olan kara mürver, kendiliğinden yetişen bir bitkidir. İlkbaharın sonlarında küçük beyaz veya krem rengi çiçeklerden oluşan büyük kümeler halinde çiçek açar. Kara mürver bitkisi genelde 9 yapraklıdır. Her kara mürver yaprağı ise 5 ila 30 cm uzunluğundadır. Bu bitkinin meyvesinden, sapından, çiçeğinden farklı şekillerde yararlanılabilir. Her kısmının ayrı bir yararı bulunur. Güçlü antienflamatuar ve antioksidan özellikler içermektedir. Yurt dışında eldererry olarak bilinir. Sağlığa sayısız faydası bulunan bu bitki kuzey yarımküredeki ülkelerde başta olmak üzere yurt dışında çok yaygın kullanım alanına sahiptir. Ülkemizde ise faydaları keşfedildikçe bitkiye olan ilgi artmıştır. Türkiye’nin birçok bölgesinde kendiliğinden yetişebilir. Özellikle Anadolu'da, Karadeniz ve Kuzey Ege’de yetiştirilir.

Kara mürverin faydaları Kara mürver faydası saymakla bitmez. Geçmişten günümüze geleneksel tıpta kullanılmıştır. Bu bitkinin faydaları içeriğinde bulunan A, B ve C vitamini gibi önemli vitaminlerden gelmektedir. Bu vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı doğal koruma sağlar. Kara mürver bitkisi vitaminlerin yanında, folik asit, magnezyum potasyum, demir, çinko ve lif kaynağı bakımından da zengin bir besindir. Bu besinler sayesinde hemoroid tedavisinden cilt kanserine kadar değişik tedavilerde kullanılabilir. Kara mürverin en bilinen faydaları ise şunlardır: Kış hastalıklarına birebirdir. Grip, nezne, boğaz ağrısı gibi hastalıklara iyi gelir. Ayrıca balgam sökücü özelliği de vardır.

Kara mürverin cilde de faydası çoktur. Bitkinin suyu yüze tonik olarak uygulanabilir. Tonik olarak uygulandığında cildin ölü hücrelerden arınmasına yardımcı olur ve cilde doğal bir parlaklık kazandırır. Yaşlanma karşıtıdır, ciltteki kırışıklıkları önler. Siyah noktalara da iyi gelir.

Zayıflatıcı etkisi de kara mürver faydalarından biridir.

Ağrı kesici özelliği bulunur. Özellikle mide ağrısına çok iyi geldiği bilinmektedir. Ekrem ve kas ağrıları için de faydalıdır. Kadınlarda sık görülen adet düzensizlikleri için tercih edilebilir. Kanserle savaşmaya yardımcı olur. İdrar söktürücü özelliği bulunur. Buna bağlı olarak idrar yollarında oluşabilecek iltihapları önler. Zararlı bakterilerin büyümesini engeller. Vücuttaki zararlı bakteriler ile savaşır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Epilepsi tedavisinde kullanılır. -HIV ve AIDS tedavilerinde etkilidir. Böbrek hastalıklarına da iyi gelir. Bu yüzden böbrek sorunlarının tedavisinde yaygın olarak kullanılır.

Kara mürver; kolesterol, ürik asit ve kan şekeri seviyelerini düşürmek gibi kalp sağlığı için çok faydalıdır.

UV radyasyonuna karşı koruma sağlar.

Emziren annelerin sütünü artırmaya yarar.

Antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki stresi azaltır ve buna bağlı gelişebilecek hastalıkları önler.

Terletme özelliği bulunur. Bundan dolayı ateşli hastalıklara çok iyi gelir.

Düzenli olarak çayı içildiğinde vücuttaki kanı temizler.

Kışın grip, nezle gibi sık yaşanan solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği görülmektedir.

Kabızlığı önler.

Romatizma hastalıklarına iyi gelir. Şifa Kaynağı, Kara Mürver Şurubu Nasıl Yapılır? Bir vitamin deposu olan kara mürver sıklıkla mürver kurusu olarak ve kara mürver çayı olarak tercih edilmektedir. Kara mürverin faydalarından yararlanmak için kara mürver ekstresi ile yapılmış ürünler de temin edilebilmektedir. Mürver bitkisinin pişmemiş meyveleri, yaprakları, kabuğu ve kökleri, lektin kimyasallarını içerir. Bu kimyasal bulantı, kusma ve ishale neden olabilir. Bu nedenle tüketilebilmesi için ısıl işlemden geçmesi uzmanlar tarafından önerilir. Bu yüzden evde ısıl işlemden geçirerek kara mürverin şurubunu yapabilirsiniz. Hastalığa geçit vermeyen kara mürver şurubu nasıl yapılır merak ediyorsanız, işte tarifi: