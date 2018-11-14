Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri ve böbrekleri temizliyor

Muşmulanın faydaları mevsiminin gelmesiyle birlikte merak edilmeye başlandı. Muşmula ilk olarak Japonya'da yetiştirildi. Daha sonra ise Ukrayna Hindistan ve Türkiye'ye geldi. Genellikle karadeniz bölgesinde yetişen muşmula, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yetiştiriliyor. Halk arasında gelin boğan meyvesi olarak adlandırılan muşmulanın faydalarını sizler için araştırıp bir araya getirdik. Muşmulanın faydaları hakkında yeterince bİlgi sahibi değilseniz sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz.

Muşmula nedir?

Muşmula bulunduğu iklim koşullarına göre şekil ve tat olarak değişkenlik göstermektedir. Kimi bölgede kırmızı, kimi bölgede ise kahverengi olarak karşımıza çıkar. İçerisinde bol miktarda çekirdek bulunduran muşmula, tüketildiğinde ağızda buruk bir tat bırakır. Ancak olgunlaşmaya başladığında daha tatlıdır ve tüketimi daha kolaydır.

Muşmula meyvesinin ağacı 2-3 metre yüksekliğe sahiptir. Genellikle karasal iklimlerde yetişmektedir. Muşmula meyvesi kırsal ve sert hava koşullarının bulunduğu iklimleri sever. Muşmuladan birçok farklı türde faydalanılabilmektedir. Muşmula sirkesi, muşmula pekmezi genellikle ev hanımları tarafından en çok tercih edilen tariflerdendir.