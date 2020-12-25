Tam bir vitamin deposu: Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir?

Bıldırcın yumurtası dünyanın birçok yerinde popülerdir. Gün geçtikçe tüketimi artan bu yumurta, çiğ ya da pişirilerek tüketilebilir. Siz de sayısız yararı bulunan bıldırcın yumurtası hakkında tüm merak ettiklerinizi bu yazıda bulabilirsiniz.

Bıldırcın Yumurtası

Yumurta tüketimi tüm dünyada çok yaygındır ve sağlıklı olmasından dolayı büyükten küçüğüne herkes tarafından sıklıkla tüketilir. Bıldırcın yumurtası ise faydaları çok bilinmese de esasında tavuk yumurtasından çok daha besleyicidir. Bir adet bıldırcın yumurtasının, iki adet tavuk yumurtasından daha yararlı olduğu bilinmektedir. İsminden de anlaşılacağı üzere, bıldırcın yumurtası, çeşitli bıldırcın türleri tarafından yumurtlanır. Kümes hayvanlarından olan bıldırcın kuşları, iyi şartlarda ortalama 300 tane yumurta yapabilirler.

Bıldırcın Yumurtasının Yararları

Eski zamanlardan beri birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bıldırcın yumurtası faydaları saymakla bitmez. İşte bıldırcın yumurtasının en yaygın olarak bilinen faydaları:

Bıldırcın yumurtası, yüksek protein içerir. Bu yüzden özellikle spor yapan kişiler tarafından tercih edilir.

İçeriğinde D vitamini bulunur. Özellikle kemik sağlığı ve gelişimi için çocuklar tarafından tüketilmesi önerilir.

İçerdiği bolca vitamin ve mineral sayesinde vücuda enerji verir ve dinç hissetmeyi sağlar.

Bıldırcın yumurtası, antioksidan içeriği bakımından da oldukça zengindir. Bu özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu birçok hastalığa karşı korumaktadır. Bıldırcın yumurtası tüketen kişilerin hastalığa yakalanması ve zayıf düşmesi daha zor olur.

Bıldırcın yumurtası besin değeri oldukça yüksektir. Bu yüzden kilo almak isteyen kişiler için özellikle önerilir. Yüksek kalorili bu besinin 100 gramında 158 kalori bulunur. Hatta bal ve süt ile karıştırıldığında kilo alımını hızlandırır.

Ayrıca bıldırcın yumurtasında bolca bulunan potasyum minerali vücut için çok önemlidir. Düşük potasyum minerali nedeniyle olabilecek kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı, felç gibi birbiriyle ilintili sorunlar, düzenli bıldırcın yumurtası tüketimi ile önlenebilir.

Bıldırcın yumurtası cilt rahatsızlıkları için de tercih edilebilmektedir. Sedef hastalığı ve egzama rahatsızlıklarının tedavisinde doğal bir çözüm sunar. Alerjik rahatsızlıkları önler. Ayrıca vücutta oluşan yaraların iyileşme sürecini de hızlandırır.

Bıldırcın yumurtasında bulunan demir ve potasyum mineralleri sayesinde kansızlık sorununa yardımcı olur. Kırmızı kan hücresi üretiminde yer alan demir minerali gibi potasyum da içeren bıldırcın yumurtası bu açıdan çok faydalı bir besindir.

Bıldırcın yumurtasının, içeriğinde bolca A vitamini bulunur. A vitamini bakımından zengin olması göz sağlığını korur, görme duyusunu keskinleştirir, katarakt oluşumunu önler. Göz sağlığı için düzenli tüketilmesi önemlidir.

Halsizlikten şikayet edenler için birebirdir. Çok sayıda mineral ve özel maddeler içermesi nedeniyle bıldırcın yumurtası, enerji düzeyinin yükselmesini sağlar. Böylece kişiler gün boyu kendini enerjik hisseder.

Öksürük, astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarının etkisini azaltmaya yardımcı olur.

Antioksidan özellikleri sayesinde toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Vücudu hastalıklardan korur ve var olan hastalıkların iyileşmesi de hızlandırır.

Vitamin deposu bıldırcın yumurtası, içindeki potasyum sayesinde yüksek tansiyonu düşürme konusunda yardımcı olmaktadır.

Bıldırcın Yumurtası Nasıl Yenir?

Bıldırcın yumurtasının en yaygın bilinen tüketim şekli çiğ olarak tüketilmesidir. Bu şekilde tüketimenin özellikle büyüme çağındaki çocuklar ve astım, öksürük gibi rahatsızlıklara sahip kişiler için oldukça faydalı olduğu düşünülmektedir. Peki bıldırcın yumurtası çiğ olarak nasıl tüketilir? Bunun için öncelikle 1 bardağın içine kırılan bıldırcın yumurtası üzerine bal ekleyin ve iyice karıştırın. Sonrasında üzerine süt ekleyin. Bu şekilde 15 gün süreyle sabahları aç karnına içerseniz sağlık açısından pek çok faydasını görebilirsiniz. Çiğ tüketilmesi çok faydalı olsa da uzmanlar, sarı kısmındaki bir proteinin B vitaminini etkisizleştirdiği için bu kısmını çiğ olarak yenilmesini tavsiye etmiyor.