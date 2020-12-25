Tam bir vitamin deposu: Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir?

Bıldırcın yumurtası dünyanın birçok yerinde popülerdir. Gün geçtikçe tüketimi artan bu yumurta, çiğ ya da pişirilerek tüketilebilir. Siz de sayısız yararı bulunan bıldırcın yumurtası hakkında tüm merak ettiklerinizi bu yazıda bulabilirsiniz.
Yumurta tüketimi tüm dünyada çok yaygındır ve sağlıklı olmasından dolayı büyükten küçüğüne herkes tarafından sıklıkla tüketilir. Bıldırcın yumurtası ise faydaları çok bilinmese de esasında tavuk yumurtasından çok daha besleyicidir. Bir adet bıldırcın yumurtasının, iki adet tavuk yumurtasından daha yararlı olduğu bilinmektedir. İsminden de anlaşılacağı üzere, bıldırcın yumurtası, çeşitli bıldırcın türleri tarafından yumurtlanır. Kümes hayvanlarından olan bıldırcın kuşları, iyi şartlarda ortalama 300 tane yumurta yapabilirler.
Eski zamanlardan beri birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bıldırcın yumurtası faydaları saymakla bitmez. İşte bıldırcın yumurtasının en yaygın olarak bilinen faydaları:
Bıldırcın yumurtasının en yaygın bilinen tüketim şekli çiğ olarak tüketilmesidir. Bu şekilde tüketimenin özellikle büyüme çağındaki çocuklar ve astım, öksürük gibi rahatsızlıklara sahip kişiler için oldukça faydalı olduğu düşünülmektedir. Peki bıldırcın yumurtası çiğ olarak nasıl tüketilir? Bunun için öncelikle 1 bardağın içine kırılan bıldırcın yumurtası üzerine bal ekleyin ve iyice karıştırın. Sonrasında üzerine süt ekleyin. Bu şekilde 15 gün süreyle sabahları aç karnına içerseniz sağlık açısından pek çok faydasını görebilirsiniz. Çiğ tüketilmesi çok faydalı olsa da uzmanlar, sarı kısmındaki bir proteinin B vitaminini etkisizleştirdiği için bu kısmını çiğ olarak yenilmesini tavsiye etmiyor.
Uzmanlar tarafından bıldırcın yumurtası için önerilen tüketim şekli pişirilmiş halidir. Bu şekilde yenilen bıldırcın yumurtası ile içerdiği proteinler, vücut tarafından daha kolay ve rahat bir şekilde alınır. “Bıldırcın yumurtası nasıl pişirilir?” sorusunun cevabı ise aslında oldukça basittir. Tavuk yumurtası gibi haşlanarak ya da omlet şeklinde pişirilebilir. Haşlayarak tüketmek için istenilen miktardaki bıldırcın yumurtası bir cezve içine alınır ve üzerini geçecek kadar su ilave edilir. Su kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika pişirilir ve ocaktan alınır.
Bıldırcın yumurtasını omlet ya da sahanda yumurta olarak tercih edenler ise bunun için bir tavaya biraz yağ döküp yağın ısınmasını beklemeli ardından dilerse yumurtaları ayrı bir yerde çırparak dilerse direkt olarak tavaya kırarak birkaç dakika kadar pişirmelidir. İşte bıldırcın yumurtası pişirmek bu kadar basit. Afiyet olsun!
Bıldırcın yumurtası birçok açıdan güçlü bir besin olsa da kişilerin aklında “Bıldırcın yumurtasının zararları var mıdır?” sorusu sıklıkla takılmaktadır. Bıldırcın yumurtası çok yararlı olsa da tüketilirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalara sahiptir. Öncelikle bıldırcın yumurtası tüketilmeden önce kişilerde bu yumurtaya karşı bir alerji bulunup bulunmadığının test edilmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise çok fazla tüketmemektir. Yüksek kalori içermesi nedeniyle bıldırcın yumurtasının aşırı tüketimi başta kalp - damar rahatsızlığı gibi önemli rahatsızlıklara sebebiyet verebilmektedir. Buna ek olarak fazla tüketilmesi böbrek sorunlarına da yol açabilir. Kronik rahatsızlıkları olanların doktor kontrolünde tüketmesi gerekir. Şeker, tansiyon, kalp rahatsızlığı gibi rahatsızlıklarda uzmana danışmadan bıldırcın yumurtası tüketmek fayda sağlamak yerine zarara sebebiyet verebilir. Son olarak güvendiğiniz bir yerden almanız enfeksiyonel hastalıklara yakalanmamak için büyük önem taşır.
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