Tam da bu aylarda her gün bir tane yiyin! Hastalıklara karşı mucize etki...

Sonbahar ve kış aylarının en çok tercih edilen meyvesi nar, harika bir yaşlanma karşıtı meyve. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde anti enflamatuar etki de gösteren kış meyvesinin sağlığa olan faydaları...

MEME KANSERİNDE HÜCRE ÇOĞALMASINI ENGELLER

Kalp krizi, felç ve emboli yani pıhtı atmaya neden olabilecek kan pulcuklarının toplanmasını engeller. Prostatik (prostat) kanser antijenlerinin azaltılması ve meme kanserinde hücre çoğalmasının önlenmesinde etkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.

TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN HER GÜN NAR SUYU!

Güneş ışığının zararlı etkilerine karşı koruyucudur. Deride görülen kızarıklıklar ve hafif yanıklardan korunmada etkilidir. Kolesterol ve kalp-damar ile ilgili tüm risk faktörlerini azaltır. Her gün nar suyu içmek, kan basıncını yani tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir. Ancak nar suyunun uzun vadede genel kan basıncını düşürebileceğini belirlemek için daha fazla çalışma yapılması gerektiği belirtiliyor.

ENFEKSİYONLARLA SAVAŞIR

C ve E vitamini gibi bağışıklığı artıran vitaminler sayesinde nar suyu hastalıkları önleyebilir ve enfeksiyonla mücadele edebilir. Nar ayrıca laboratuvar testlerinde antibakteriyel ve antiviral olarak gösterilmiştir. Yaygın enfeksiyonlar ve virüsler üzerindeki etkilerini anlamak için çalışmalar devam ediyor.