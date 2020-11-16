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Tam da bu aylarda her gün bir tane yiyin! Hastalıklara karşı mucize etki...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 16.11.2020 08:11 | Son Güncelleme:
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Tam da bu aylarda her gün bir tane yiyin! Hastalıklara karşı mucize etki...

Hem taneleri hem de suyuyla kışın gözde meyvelerinden olan nar, mükemmel bir lif, potasyum, tiamin, folat, manganez kaynağı. Aynı zamanda iyi bir C vitamini olan bu meyve yaşlanma karşıtı olarak da biliniyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, narın şifası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sonbahar ve kış aylarının en çok tercih edilen meyvesi nar, harika bir yaşlanma karşıtı meyve. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde anti enflamatuar etki de gösteren kış meyvesinin sağlığa olan faydaları...

MEME KANSERİNDE HÜCRE ÇOĞALMASINI ENGELLER

Kalp krizi, felç ve emboli yani pıhtı atmaya neden olabilecek kan pulcuklarının toplanmasını engeller. Prostatik (prostat) kanser antijenlerinin azaltılması ve meme kanserinde hücre çoğalmasının önlenmesinde etkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.

TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN HER GÜN NAR SUYU!

Güneş ışığının zararlı etkilerine karşı koruyucudur. Deride görülen kızarıklıklar ve hafif yanıklardan korunmada etkilidir. Kolesterol ve kalp-damar ile ilgili tüm risk faktörlerini azaltır. Her gün nar suyu içmek, kan basıncını yani tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir. Ancak nar suyunun uzun vadede genel kan basıncını düşürebileceğini belirlemek için daha fazla çalışma yapılması gerektiği belirtiliyor.

ENFEKSİYONLARLA SAVAŞIR

C ve E vitamini gibi bağışıklığı artıran vitaminler sayesinde nar suyu hastalıkları önleyebilir ve enfeksiyonla mücadele edebilir. Nar ayrıca laboratuvar testlerinde antibakteriyel ve antiviral olarak gösterilmiştir. Yaygın enfeksiyonlar ve virüsler üzerindeki etkilerini anlamak için çalışmalar devam ediyor.

DOĞURGANLIĞI ARTIRIR

Depresyon ve osteoporozdan (kemik erimesi) korunma ve etkilerini azaltmada faydalıdır. Yapılan bir araştırmaya göre günlük 227 ml nar suyu içmek, öğrenme ve hafızayı artırabiliyor. 8- Antioksidan deposu olması dolayısıyla nar suyu hücreler üzerinde büyük etkiler yaratarak kadınlarda doğurganlığa katkı sunar.

SEKS HORMONLARINI UYARIR

Nar suyu içmek hem kadın hem erkeklerde seks hormonlarını uyarır, testosteron seviyelerinde artış sağlar. Nar geleneksel olarak Orta Doğu ve Hindistan'da diyabet için bir çare olarak kullanılmıştır. Vişne ve pancar suyundan sonra nar suyu da yeni spor performansı ve dayanıklılık artırıcılar arasında yerini alır.

AĞRILARI HAFİFLETİR

Nar suyu, ağrının azalmasına ve güç kazanımının iyileştirilmesine yardımcı olur. Ayrıca egzersizden kaynaklanan oksidatif hasarı azaltır. İnsan üzerinde yapılan çalışmalarında narın damar sertleşmesini tersine çevirmede etkili olduğu bulunmuştur.


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