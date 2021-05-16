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"Tam kapanma"nın son gününde Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüş başladı

16.05.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tam kapanma"nın son gününde Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüş başladı

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İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma"nın son gününde trafik yoğunluğu başladı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle yarın saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde memleketlerine gelen vatandaşların İstanbul'a gitmek için yolculukları sürüyor.

Sürücüler, D-100 kara yolu Kemikli Rampaları kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Trafik ekipleri de kontrol çalışmaları yapıyor.

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İstanbul Karabük tam kapanma

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