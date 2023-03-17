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Tamamen transparan giyen Lottie Tomlinson göğüs dekoltesiyle büyüledi

17.03.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Lottie Tomlinson erkek kardeşinin yeni filminin gala gecesine damga vurdu. Tamamen transparan kıyafeti ile adeta büyüleyen Lottie Tomlinson dekoltesiyle sınırları zorladı.

Tamamen transparan giyen Lottie Tomlinson göğüs dekoltesiyle büyüledi

İngiliz model ve makyaj sanatçısı Lottie Tomlinson tamamen transparan kıyafeti ile dikkat çekti. Bir döneme damga vuran müzik grubu One Direction'ın üyelerinden Louis Tomlinson'ın kardeşi olan ünlü isim, yeni erkek arkadaşı Lewis Burton ile All Of That Voices filminin galasına katıldı.

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24 yaşındaki Lottie Tomlinson erkek kardeşi Louis Tomlinson'ın İngiliz-İrlandalı müzik grub One Direction'ın bir üyesi olmaktan kendi solo kariyerini oluşturmaya kadar olan yolculuğunu anlatan filmin galasına iddialı tarzı ile adeta damga vurdu.

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Sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapan Tomlinson'ın Instagram hesabında 4,8 milyon takipçisi bulunuyor.

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Güzel ismin fotoğrafları takipçileri tarafından binlerce beğeni alıyor.

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