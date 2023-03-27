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  4. Tamamen transparan giyen seksi model Alexis Ren yine çok cesur! Beğeni butonu çöktü

Tamamen transparan giyen seksi model Alexis Ren yine çok cesur! Beğeni butonu çöktü

27.03.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li model Alexis Ren cesur ve iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tamamen tranparan bir elbise giyen ünlü modelin dekolteli pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Tamamen transparan giyen seksi model Alexis Ren yine çok cesur! Beğeni butonu çöktü

Dünyaca ünlü model Alexis Ren, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık magazin gündemine geliyor. Ren, bu defa yine sınır tanımadı ve tamamen transparan elbisesiyle cesur pozlar verdi.

ABD'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan ünlü modelin iddalı paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Takipçileri bu paylaşımın altına ateş ve kalp emojileri bıraktılar.

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25 yaşındaki model, bir dönem meslektaşı Jay Alvarrez ile aşk yaşamıştı. Ren, ayrılma sebebi olarak Alvarrez'in cinsel organının küçük olmasını göstermişti.

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Ren'in cinsel organ itirafı, sosyal medyada eleştirilmiş; kullanıcılar, bu yapılanın çok ayıp olduğunu ifade etmişlerdi.

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