Tamamlandığında Manisa’nın en büyüğü olacak

Manisa’da önemli bir ihtiyacı giderecek olan Yunusemre İlçe Müftülüğüne bağlı Muradiye Mahallesindeki Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu ve Caminde çalışmalar devam ediyor. İnşaat tamamlandığında Manisa merkezdeki en büyük yatılı Kur’an Kursu olacak.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinde, geçtiğimiz günlerde 100’ü yatılı 200 kişilik Kur’an kursunun temeli atılırken, birkaç gün içinde de iki katlı ve kapalı alanı 900 kişilik olacak olan caminin temelinin atılması bekleniyor. İnşaat tamamlandığında Manisa merkezdeki en büyük yatılı Kur’an kursu olacak.

Yunusemre İlçesi Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu, Camii Yaptırma ve Koruma Derneği Başkanı Eyüp Pınar, ‘Benim de bir tuğla katkım olsun’ sloganıyla hayırseverlere çağrıda bulundu, vatandaşların her türlü yardımı yapabileceğini söyledi.

İnşaat alanının 7 bin metrekarelik bir alan olduğunu kaydeden Dernek Başkanı Eyüp Pınar, “Belediye zamanında burasını ibadet yeri olarak ayırmış. Yunusemre İlçe Müftülüğü bu alana talip oldu. Onlara tahsis edildi. Yunusemre İlçe Müftülüğü de bu alanı cami ve Kur’an kursu olarak düşündü. Manisa’nın Kur’an kursu ihtiyacı vardı. Manisa’mızda Kur’an kursumuz var Karaköy Kur’an kursu. Kuran kursumuz 1960’lardan kalan bir Kur’an kursu. Aynı şekilde duruyor. Hatta hatta ben 1967-70’li yıllarda arasında orada okudum. Aynı şekilde orası duruyor. Yetersiz ama bugüne kadar el atılmamış. Sağ olsun Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır hocamız bu işe el attı. Allah razı olsun ondan. Projeyi çizdirmişler. Sonra inşaat aşamasına gelince dernek olarak biz bu işi yüklendik. Allah nasip ederse hayırsever kardeşlerimizin yardımıyla bu inşaatı bitireceğiz. Berat Kandilinde buranın temelini attık. İnşallah gelecek yılın Berat Kandilinde hedefimiz kaba inşaatı bitirmek. Hayırseverlerimize buradan bir çağrıda bulunuyorum. Her türlü yardımı yapabilirler. Makbuz karşılığı, ayni yardım, nakdi yardım, inşaat demiri, beton. Kendilerine göre her türlü yardımı yapabilirler. Vatandaşlarımızdan ‘Benim de bir tuğla katkım’ olsun diyenler müftülüğümüze, din görevlilerimizle irtibata geçebilirler veya Türkiye Diyanet Vakfı Yunusemre Şubesi Vakıf Katılım Bankası Manisa Şubesinin TR88 0021 0000 0001 4002 5000 02 no’lu hesaba bağışlarınızı bekliyoruz.” dedi.