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Tamara Ecclestone soyunmak istiyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
ÜNLÜLER  | 10.12.2018 12:22 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü erkek dergisi Playboy için 2013 yılında çıplak poz veren Tamara Ecclestone, yeniden çıplak poz vermek istediğini söyledi.

Tamara Ecclestone soyunmak istiyor

Formula 1 patronu Bernie Ecclestone'nun kızı ve servetinin gelecekteki sahibi olan Tamara Ecclestone, İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Evlenmeden önce yaşadığı hızlı hayatıyla gündemden düşmeyen Tamara, 2013 yılında Playboy dergisine çıplak poz vermişti.

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Ecclestone'nun Playboy’a verdiği pozlar o dönem çok konuşulmuştu. Bu pozların ardından gece hayatından çekilen ve iş adamı Jay Rutland ile evlenen 1 çocuk annesi Tamara Ecclestone, yeniden çıplak poz vermek istediğini söyledi.

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Görkemli bir düğünle evlenen Tamara’nın 4 buçuk yaşında bir kızı var. Bu yaşına kadar kızını emzirmeye devam eden güzel yıldız, evinin kapılarını açtı. The Sun gazetesine verdiği röportajda konuşan yıldız, yeniden çıplak poz verebileceğini, bununla ilgili bir çekincesi olmadığı ancak insanların "çocuk emzirmekten sarkmış" göğüslerini görmek istemeyecek olmaları ihtimali olduğunu şakacı bir tavırla anlattı. "Vücudum artık eskisi gibi değil. Çocuk doğurduktan ve onu uzun süre emzirdikten sonra artık her şey farklı görünüyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Tamara Ecclestone playboy Formula 1 Jay Rutland

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