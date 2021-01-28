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Tambova’dan Başkan Küpeli’ye ziyaret

28.01.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Tambova’dan Başkan Küpeli’ye ziyaret

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret eden DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, Eskişehir sanayisinden ve Eskişehir OSB’den övgüyle bahsetti.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret eden DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, Eskişehir sanayisinden ve Eskişehir OSB’den övgüyle bahsetti. Tambova ayrıca, zorlu pandemi koşullarına rağmen ara vermeden üretime devam eden sanayicilere şükranlarını iletti.
DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Tambova, kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tambova, Eskişehir sanayisinden de övgüyle bahsederek, “Eskişehir sanayisi gerçekten güçlü ve gelişmiş bir yapıya sahip. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ise şehrin ekonomisine ve gelişimine çok ciddi katkı sağlıyor. Eskişehir ekonomisini OSB’deki sanayi kuruluşlarının ayakta tuttuğunu görüyoruz. OSB’nin yeni yatırımlarla sürekli büyümekte olması bizleri mutlu ediyor. Zorlu pandemi koşullarına rağmen Eskişehir’in ve ülkemizin kalkınması adına durmadan çalışan sanayicilerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi. Tambova, misafirperverliği için Başkan Küpeli’ye teşekkür etti.
Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ise yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında Tambova’ya bilgiler verdi. Başkan Küpeli, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ise Eskişehir ve Türkiye ekonomisine her geçen yıl daha fazla güç katmaya devam etmektedir. Organize Sanayi Bölgemizde toplam 650 firma bulunuyor. Bunların 550 tanesi halen üretim halinde, çok sayıda fabrikamızın da inşaat ve proje çalışmaları büyük bir hızla sürüyor. Toplam çalışan sayımız 45 bin kişiye ulaştı. Çalışan sayımızın artan yatırımlarla birlikte 2023 yılında 50 bin kişiye, 2030 yılına kadar ise 75 bin kişiye ulaşmasını hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu. Küpeli, OSB yönetimi olarak şehrin kalkınması, sanayinin büyümesi için yoğun gayret gösterdiklerini aktararak, yatırım noktasında 2020 yılında yakaladıkları başarıyı 2021 yılında da sürdürmek istediklerini, özellikle yüksek teknolojiye dayalı yatırımların Eskişehir OSB’ye gelmesi konusunda çaba sarf ettiklerini ifade etti.
DSP Eskişehir il yöneticilerinden Ertuğrul Cantürk’ün de bulunduğu ziyaret, Tambova’nın Başkan Küpeli’ye çiçek takdim etmesi ile sona erdi.

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