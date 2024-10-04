Tamer Karadağlı 'Lale Devri bitti' demişti! Ertan Saban'dan o oyunculara sert tepki!

Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk karakteriyle hafızalara kazınan ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, 'Lale Devri bitti' diyerek çalışmadan para alan oyuncularla ilgili bir açıklama yapmıştı. Karadağlı, "Bazı oyuncularımız 15 sene boyunca oynamamış. Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama çalışmıyor. Bunlar istifa ettiler. Lale Devri bitti. Sayıları çok fazla değildi. Çalışmak isteyen çok fazla oyuncu var. Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum" demişti.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU: "20 YILDIR GERİLEME DÖNEMİ YAŞIYOR"

Etimesgut Belediye Başkanı ve Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın bu sözlerine “Tamer Karadağlı’nın Lale Devri’ni nasıl yorumladığına bağlı, ancak Devlet Tiyatroları 20 yıldır Lale Devri değil, gerileme dönemi yaşıyor. Bu gerçeğin bir an önce fark edilmesi gerektiğini düşünüyorum” diyerek yanıt vermişti.

"ŞEREFSİZLİKTİR!"

Başarılı oyuncu Ertan Saban'a da Tamer Karadağlı'nın açıklaması soruldu. Saban, Aramızda Kalmasın muhabirinin mikrofonuna sert yanıt verdi. Saban, sadece "Çalışmadan para almak şerefsizliktir" sözleriyle tepki gösterdi.