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Tamer Özçam: Şartlar oluşursa Manuel Fernandes, Göztepe formasını severek giyer

GÖZTEPE HABERLERİ  | 12.06.2019 13:25 | Son Güncelleme

Göztepe'nin, Lokomotiv Moskova'dan ayrılan Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes'le ilgilenmesi camiada büyük heyecan yarattı. Menajer Tamer Özçam, "Şartlar oluşursa Manuel Fernandes, Göztepe formasını severek giyer" dedi.

Tamer Özçam: Şartlar oluşursa Manuel Fernandes, Göztepe formasını severek giyer

33 yaşındaki futbolcunun Türkiye yetkisini elinde bulunduran menajer Tamer Özçam, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin çok büyük marka ve büyük kulüp olduğunu dile getiren Özçam, "Şartlar oluşursa Fernandes sarı-kırmızılı formayı severek giyer" dedi.

Fernandes'in 30 Haziran tarihi itibarıyla Lokomotiv Moskova'dan bonservisini alacağını belirten Özçam, "İstanbul'dan da bir kulüp Fernandes'le ciddi şekilde ilgileniyor. Göztepeli taraftarların birçoğu Fernandes'i sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttmuş. Açıkçası Manuel bu kadar yoğun ilgiye sevindi ve de şaşırdı. Fernandes Türkiye'yi yakından tanıyor ve bu ülkeyi çok seven biri. Zaten kalitesi de ortada" diye konuştu.

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