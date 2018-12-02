Tamer Tuna: Beşiktaş'ta göreve gelmeyi isterim

Daha önce Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevi yapan Tamer Tuna, CNN Türk'te katıldığı programda Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi. Tamer Tuna, Beşiktaş için açık kapı bıraktı.

İşte Tamer Tuna'nın açıklamaları...

"Ben yönetimin çok iyi çalıştığını yakınen bilen biriyim. Oyuncu alınırken fikir alınmasına kadar bir yapabilen yönetim var. Teknik alana saygı duyan bir yönetim var. Fikret Orman'a çok büyük saygı duyuyorum. Çok da seviyorum kendisi. Şenol Güneş ile 2 yıl çalıştım. Bir kere daha hafta içi ya da maç öncesi oyuncu sormamıştır Şenol hocaya. Teknik alana çok büyük saygı duyuyor."

BEŞİKTAŞ'TA GÖREVE GELMEYİ İSTERİM

"Beşiktaş'ta göreve gelmeyi tabi ki isterim. Bu tercih bana bırakıldığında tartışmam bile. Başkanın istemesi, taraftarın istemesi hepsinin bir araya gelmesi lazım tabi. Ben ayrılırken dahi açık söyleyeyim, Beşiktaş takımının 4-5 yıl şampiyonluklara devam edebilecek bir yapıda olduğunu görerek ayrıldım. Fikret Orman'ın 3-4 yıl şampiyonlukların yakalanmasını sağlayacak bir projesi vardı. Ekipten çıkan yardımcı antrenörle takımda devamlılık sağlayan bir proje. Her yıl teknik adam aramama düşüncesi vardı. Bu anlayış devam ediyor."