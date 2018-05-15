Tamer Tuna'dan Galatasaray'a gözdağı!

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında 19 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray’ı konuk edecek Göztepe, şampiyonu belirleyecek zorlu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda Teknik Direktör Tamer Tuna takımın başında yer alırken, Başkan Mehmet Sepil de çalışmayı izledi.

Göztepe Teknik Direktörü Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe olarak çok iyi ve çok kaliteli bir sezon geçirdiklerini belirterek, lige veda eden Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ligin çok heyecanlı geçtiğini ifade eden Tuna, “Son haftaya geldik. Şampiyonluk yarışında belirginlik son haftayla ortaya çıkacak. Bizim de önümüzde Galatasaray maçı var. Bugüne kadar ne yaptıysak, oyun olarak Göztepe hep sahada kaldı” dedi.

“SAHADA OLANI EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAK İSTİYORUZ"

Tuna, Galatasaray maçında da daha önceki karşılaşmalarda olduğu gibi sahada kalacaklarını belirterek, “Hiçbir dış faktör ya da yarışan takımlar bizi bugüne kadar ilgilendirmedi, kendimiz ve oynayacağımız takımlarla ilgili değerlendirmeleri kendi içimizde yapıyorduk, bu maç da onlardan bir tanesi. Galatasaray şampiyon olur, olmaz, bunlar bizi ilgilendiren, önemli şeyler değil. Biz Göztepe'yiz ve Göztepe'nin teknik direktörü olarak bu hafta da sezon boyu 33 haftada yaptığımızı ortaya koyma adına bir karşılaşma olacak” diye konuştu.